Тайские полицейские открыли огонь по бунтующей россиянке на Пхукете

Полицейский открыл огонь из огнестрельного оружия по россиянке на острове Пхукет — она угрожала ему расправой ножом. Об этом инциденте стало известно в среду, 22 января.

© Вечерняя Москва

Местные жители были обеспокоены поведением россиянки Марины Рябовой на улице — она пыталась незаконно пробраться на территорию чужой виллы, выкрикивала странные нечленораздельные фразы. Очевидцы решили вызвать полицию.

На место прибыли полицейские, которые долгое время пытались поговорить с 56-летней россиянкой, однако она решила взять кухонный нож из бара «the eyeball» и начать нападать на сотрудников правоохранительных органов. Специалисты решили оцепить территорию и вызвать человека для переговоров с бунтующей женщиной. Разговоры не действовали — россиянка прижала нож к своему животу.

Тайский полицейский отреагировал незамедлительно — он выстрелил ей в руку из пистолета с резиновыми пулями, после чего она выронила оружие и ее задержали. По предварительной информации, женщина находилась либо в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо «под веществами». Марину доставили в больницу Таланг на обследование, а когда она пришла в себя, полицейские устроили ей допрос.

Оказалось, что туристка из России приехала на фестиваль электронной музыки EDC Thai 2025. Предполагается, что именно там она и употребила определенные вещества, что привело к такому агрессивному поведению. Марина должна была улететь в Москву 27 января. Ведется расследование, передает Telegram-канал Shot.

До этого, 21 января, депутат Кировского районного совета Самары Сергей Турусин открыл огонь по мигрантам из травматического пистолета в попытке отбиться от них и защитить свою знакомую.