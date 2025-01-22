Тайские полицейские открыли огонь по бунтующей россиянке на Пхукете

Тайский полицейский открыл огонь по россиянке, которая угрожала ему ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 56-летняя женщина привлекла внимание местных жителей странным поведением. Сперва она выкрикивала нечленораздельные фразы, а после попыталась пробраться в чужую виллу. Очевидцы вызвали полицейских, которые попытались договориться с россиянкой, но та схватила кухонный нож.

Правоохранители оцепили территорию и вызвали на место переводчика для переговоров. Когда буйную туристку попытались остановить, то она прижала нож к животу. Полицейский выстрелил ей в руку резиновыми пулями: туристка выронила орудие и ее удалось задержать.

По предварительной информации, россиянка или была пьяна, или употребила наркотические вещества. Задержанную доставили в больницу Таланг на обследование, а когда она пришла в себя, полицейские устроили допрос. Оказалось, что женщина приехала на фестиваль электронной музыки EDC Thai 2025 и должна была улететь в Москву 27 января. Сейчас ведется расследование.