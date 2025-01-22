В Южной Калифорнии вспыхнули новые пожары

В Южной Калифорнии вспыхнули новые лесные пожары после того, как в регион вернулись сильные ветра. Синоптики предупредили, что свирепствовать они будут еще как минимум два дня.

Во вторник днем ветер несколько ослаб, но в среду порывы могут усилиться, сказал Associated Press Райан Киттелл, представитель Национальной метеорологической службы в Лос-Анджелесе.

Предупреждения о критическом риске пожаров были продлены до вечера четверга в округах Лос-Анджелес и Вентура. Ранее метеорологическая служба выпустила предупреждение об "особо опасной ситуации" для некоторых районов округов Лос-Анджелес, Вентура и Сан-Диего из-за низкой влажности и разрушительных ветров Санта-Ана.

Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса, заявила в понедельник, что город готов к любым возможным новым пожарам, и предупредила, что сильный ветер может разнести пепел из существующих зон пожаров по всей Южной Калифорнии. Местные службы разместили технику и бригады спасателей по всему региону, чтобы обеспечить быстрое реагирование в случае возникновения нового пожара. Несколько небольших возгораний вспыхнули в округе Сан-Диего. Были изданы приказы об эвакуации из-за пожара в Сирени, который сжег около 20 гектаров. Он рос "с умеренными темпами распространения, и строения находятся под угрозой", сообщил Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты. Специалисты добились прогресса в тушении пожара в Пале, и, как сообщается, он остановлен, сообщило агентство.

Власти приказали местным жителям эвакуироваться, пока пожарные работают над сдерживанием огня.

Тем временем подозреваемый в разжигании пожара был взят под стражу, сообщил Дэвид Куэльяр, представитель полицейского управления Лос-Анджелеса. Быстро удалось потушить и лесной пожар вдоль межштатной автомагистрали 405 в районе Лос-Анджелеса Гранада-Хиллз. Пожарные бригады боролись с пламенем, которое также вспыхнуло в понедельник днем в городе Пауэй, в округе Сан-Диего, и остановили его дальнейшее распространение. На выходные в районе Лос-Анджелеса прогнозируется небольшое количество дождей, хотя ожидается, что в четверг вернется более порывистый ветер. Власти призвали людей не стричь газоны, а также не разжигать огонь, который может выйти из-под контроля. Они также призвали жителей пересмотреть свои планы эвакуации, а также быть начеку в случае любых новых возгораний и быстро сообщать о них.