Мошенники обманывают детей, обещая внутриигровую валюту в играх

Самая популярная схема мошенников по обману детей в играх связана с использованием внутриигровой валюты. Об этом РИА Новости рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

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Злоумышленники выдают себя за крупных блогеров и предлагают ребенку бесплатно получить игровую валюту, но для этого ему требуется совершить несколько действий с телефона взрослых. Так, ребенка просят сделать перевод в банковском приложении, который мошенники обещают потом вернуть, или сфотографировать банковскую карту родителей, а затем отправить SMS-сообщение, которое пришло на их телефон.

Кроме того, мошенники создают поддельные игры и отправляют на почту или в мессенджер сообщения якобы от администрации приложения. В них ребенку предлагаются разные привлекательные опции. В результате ребенок, например, может подписаться на услугу, предполагая, что она бесплатна, но с телефона начнутся ежемесячные списания.

17 января МВД РФ предупредило родителей о новой мошеннической схеме с электронным журналом.