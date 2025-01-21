Петербургская пенсионерка отдала «сотрудникам ФСБ» 2 млн рублей

В Петербурге 86-летняя пожилая женщина отдала «сотрудникам ФСБ» свои сбережения, пытаясь спасти их от украинских мошенников. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, аферисты впервые связались с пенсионеркой 18 января. Неизвестная представилась «сотрудницей ФСБ» и подробно рассказала пожилой женщине о деятельности украинских мошенников. После этого злоумышленница предложила россиянке якобы сохранить средства, переведя их на «безопасный счет».

Пенсионерка поверила преступнице и уже через пару часов передала неизвестному миллион рублей. На следующий день она отдала курьеру злоумышленников еще более миллиона рублей.

Общий ущерб от действий мошенников составил более двух миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.