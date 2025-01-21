Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76

Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 76.

Выросло число жертв пожара в отеле в Турции
© globallookpress.com

Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам», — цитирует его ТАСС.

Задержаны девять человек.

Ранее сообщалось о 66 погибших.

Эрдоган объявил 22 января днем траура

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте.

Происшествия
Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
Болу
Турция