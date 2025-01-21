Выросло число жертв пожара в отеле в Турции

Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 76.

Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам», — цитирует его ТАСС.

Задержаны девять человек.

Ранее сообщалось о 66 погибших.

Эрдоган объявил 22 января днем траура

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте.