Юрист Гордон: уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы возбуждать не стали

Юрист Екатерина Гордон рассказала в беседе с ТАСС, что следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Как утверждает правозащитник, это связано с истечением процессуальных сроков.

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Родные спортсмена уже направили жалобу в вышестоящие инстанции по этому поводу, уточнила Гордон. При этом она указала на то, что правоохранители опросили еще не всех родственников баскетболиста.

Кроме того, по словам юриста, полиция не проверила телефон спортсмена, где может быть информация, имеющая важное значение для выяснения обстоятельств смерти Тиммы.

"Если полиция не исследует этот смартфон, отец Тиммы напишет ходатайство о том, чтобы ему его выдали, и попытается извлечь данные оттуда самостоятельно", – предупредила Гордон, представляющая интересы семьи спортсмена.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его бывшей жены – певицы Анны Седоковой.

Как выяснили журналисты, Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".

Семья латвийского баскетболиста намерена узнать, что конкретно произошло в вечер его гибели. По версии СМИ, Седокову уже опросили в рамках проверки по факту смерти ее бывшего супруга.