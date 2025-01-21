Школьница выстрелила девочке в лицо возле ТЦ в Подмосковье

В Подмосковье школьница после конфликта выстрелила в лицо 13-летней девочке возле ТЦ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, инцидент произошел возле торгового центра, расположенного на улице Михаила Марченко. Когда девочка направлялась на тренировку, она встретила компанию незнакомых подростков, и одна из школьниц стала ее оскорблять. Семикласснице поначалу удалось избежать конфликта — она ушла на занятие, однако после него ей вновь встретилась агрессорша, которая снова взялась за оскорбления.

Затем агрессивная школьница взяла пневматический пистолет и, целясь в сторону девочки, произвела три выстрела. Один из выстрелов попал в лицо несовершеннолетней.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали повреждение губы. По факту случившегося проводится проверка.