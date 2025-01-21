Россиянка сожгла старую квартиру, чтобы переехать в новую

Жительница Советского пыталась получить новую квартиру, а когда это сделать не получилось, подожгла свое старое жилье. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.

Россиянка арендовала квартиру в двухэтажном деревянном доме. Жилье было признано аварийным, но не расселено. Не получив новую квартиру, югорчанка облила помещение горючим и подожгла кусок обоев. В результате пожара пострадала крыша дома и соседская квартира, ее хозяева понесли серьезный ущерб.

В отношении поджигательницы было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подозреваемая объяснила, что она дважды за свой счет проводила экспертизы, выводы которых сводились к тому, что жилое помещение непригодно для проживания, однако ее обращения в администрацию города о предоставлении другого жилого помещения были оставлены без удовлетворения.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Нижнеудинске из-за детской шалости едва не сгорела квартира, ребенок играл с зажигалкой и поджег матрас. Мать четырехлетнего мальчика находилась на кухне и почувствовала запах дыма. В одной из комнат горел матрас. Огонь потушили соседи еще до приезда пожарных. Из задымленного подъезда спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.