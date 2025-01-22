Загоревшуюся после атаки ВСУ российскую нефтебазу потушили на седьмой день

Пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, загоревшейся в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 января, потушили. Об этом заявил глава региона Александр Гусев в Telegram.

© Lenta.ru

21 января губернатор сообщал о ликвидации открытого горения. На седьмой день пожар удалось потушить полностью. По словам Гусева, сейчас сотрудники экстренных служб и задействованная коммунальная техника покидают место происшествия.

Нефтебаза в Лискинском районе загорелась поздно вечером 15 января. Этому предшествовала атака украинских дронов на Воронежскую область. Как рассказал тогда Гусев, к объекту направлялась большая часть замеченных в регионе беспилотников ВСУ. К вечеру 20 января на объекте оставалось потушить один участок, однако Украина вновь атаковала предприятие.

В ночь на 18 января также сообщалось, что в ВСУ при помощи дронов ударили по нефтебазе в Узловском районе Тульской области. Местные жители утверждали, что слышали не менее 10 взрывов.