В российской школе детей едва не придавило куском бетона, упавшим с потолка

В одной из школ Кумертау (Республика Башкортостан) дети чудом не пострадали, когда в актовом зале рухнула часть потолка. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Уфа | Новости Уфа Башкирия».

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Инцидент произошел в школе №3. По словам одной из родительниц, кусок бетона с потолка упал на сцену актового зала, когда там проходила репетиция.

«Дети готовились выходить на сцену, <...> немного замешкались с музыкой, и в этот момент падает прямо на сцену кусок бетона с потолка. Это секунда до трагедии!» — поделилась женщина, знакомая с ситуацией.

Родители школьников отметили, что дети давно учатся в здании с поврежденной крышей — по их словам, в нескольких местах стоят ведра для сбора воды с текущей кровли. В здании пахнет сыростью и канализацией.

По информации канала, частичный ремонт крыши был проведен в образовательном учреждении в 2023 году. В ближайшее время рабочие вновь возьмутся латать кровлю. Пока занятия из актового зала временно перенесли в Центр детского творчества.