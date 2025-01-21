Сломавший ноги из-за наледи в Петербурге мужчина умер в больнице

В Санкт-Петербурге мужчина сломал ноги из-за наледи и умер через несколько дней в больнице.

Об этом RT сообщил источник.

Как уточняется, инцидент произошёл 15 января. Пострадавшего госпитализировали с места происшествия.

19 января он умер от острой сердечной недостаточности (тромбоэмболия лёгочной артерии). По предварительным данным, мужчина страдал алкогольной зависимостью.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прокуратура проверит работу администрации после того, как 44-леьний местный житель упал около своего дома и сломал обе ноги.