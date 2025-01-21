МВД Турции заявило о 66 погибших при пожаре в отеле

В результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу погибли 66 человек. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая.

По его словам, всего в момент происшествия в отеле находились 238 постояльцев.

«К сожалению, в результате пожара погибли 66 человек, 51 пострадал», - сказал Ерликая журналистам.

Ранее глава региона Абдулализ Айдын заявил, что, по предварительным данным, огонь вспыхнул на четвёртом этаже 11-этажной гостиницы, на котором находится ресторан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».