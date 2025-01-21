В Бурятии самолет совершил экстренную посадку

Самолет экстренно вернулся на аэродром вылета в Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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Днем 21 января самолет Л-410, следовавший по маршруту Кырен - Улан-Удэ, по техническим причинам вернулся на посадочную площадку Кырен в Тункинском районе.

Посадка совершена благополучно, пострадавших нет. Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.

Будет решено, есть ли основания для уголовного дела по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".