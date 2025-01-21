На Кубани мошенники начали представляться вице-губернатором Анной Миньковой
Мошенники в Краснодарском крае стали чаще прибегать к схеме с использованием имен чиновников для обмана.
Как сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова, от ее имени злоумышленники также пытаются войти в доверие к жителям Кубани.
"Узнала, что от моего имени начали рассылать сообщения мошеннического характера. Просьба блокировать чат и не реагировать на подобные запросы", - отметила Минькова.
По словам заместителя губернатора, она не имеет никакого отношения к подобным сообщениям, а население призвала быть бдительнее. В своем обращении она отдельно упомянула коллег, на которых могут быть направлены действия мошенников.
Ранее сообщалось, что об использовании своего имени в мошеннических схемах предупредил мэр Краснодара Евгений Наумов.