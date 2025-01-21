В Саратове девушка выпала из окна, став перед этим жертвой мошенников

В Саратове при падении с высоты погибла 18-летняя местная жительница. По предварительной информации, она упала с 8-го этажа. Об этом сообщает sarinform.ru. Трагедия произошла 17 января, погибшую обнаружили у дома на улице Зенитной.

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Как стало известно изданию, в тот день девушка искала работу. Она перешла по ссылке, в которой было упомянуто название профильного сайта, а спустя некоторое время обнаружила, что на нее оформили кредит в 10 тысяч рублей.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

До этого в Ярославле 21-летний молодой человек упал с большой высоты и остался жив.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Юноша упал с 19-го этажа дома, расположенного на Суздальской улице. Предположительно, его падение смягчили провода линии электропередачи и снег.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценили состояние молодого человека как тяжелое.