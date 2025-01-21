Статую рыцаря достали со дна Байкала

Со дна Байкала достали статую рыцаря. Об этом в понедельник, 20 января, сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

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Идею установить фигуру предложили члены частного дайвинг-клуба, намереваясь таким образом «охранять» озеро. Однако пользователи интернета выразили беспокойство по поводу возможного вреда этой скульптуры для экосистемы Байкала, сообщается в Telegram-канале.

На дне озера Байкал в 40 метрах от берега была обнаружена двухметровая фигура рыцаря, которая вызвала возмущение у пользователей соцсетей и привлекла внимание прокуратуры. По словам журналистов, фигура изготовлена из безвредного для озера металла. Руководитель дайвинг-центра Андрей Барановский опроверг причастность компании к установке фигуры.

14 января природоохранная прокуратура организовала проверку после появления в Сети видео, где на дне Байкала стоит железный рыцарь с колокольчиком. Сообщается, что изначально статуя должна была стать местной достопримечательностью, однако такая идея жителям не понравилась.