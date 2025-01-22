Силовики поймали мужчину с 23 граммами героина в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину в Москве, у которого при себе были 14 свертков с 23 граммами героина.

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Об этом в среду, 22 января, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— В ходе беседы 23-летний гость столицы заметно нервничал и вскоре признался, что имеет при себе наркотики. Следственно-оперативной группой у мужчины было изъято 14 свертков с героином общим весом более 23 граммов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержать подозреваемого удалось в 1-м Кожуховском проезде. После силовики передали мужчину сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали восемь членов организованной группы, которые создали крупную подпольную фабрику по производству табачной продукции в подмосковных Люберцах. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Одного из подозреваемых отправили под домашний арест.