Появились подробности по делу о смерти ребенка на приеме у врача в Казани

В деле о смерти ребенка во время приема у врача появились новые подробности. Об этом стало известно во вторник, 21 января.

Выяснилось, что в тот день прием проводила знаменитый остеопат Ляйля Байрамова. Отмечается, что к женщине часто пытаются попасть на обследование люди со всей страны. Накануне она приняла семью Алтунбаевых из Самары. Прием проходил хорошо, мальчик Эмир должен был пройти несколько процедур.

Однако в начале 8-го вечера из кабинета выскочил отец ребенка и умолял вызвать «скорую». Остеопат и еще несколько специалистов в больнице пытались спасти ребенка до приезда скорой помощи, однако откачать его так никому и не удалось.

Мальчик умер на приеме остеопата в Казани

В семье Алтунбаевых появление Эмира на свет очень ждали, так как его удалось выносить и родить лишь с 8 беременности. Родители никак не могут смириться с потерей – они находятся в состоянии глубочайшего шока, передает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 20 января. Вечером отец вместе с годовалым сыном посетил частный медицинский центр «Остеопат», расположенный на улице Амирхана, где мальчик впоследствии погиб.