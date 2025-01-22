В приморском Дальнереченске введут особый режим из-за тигров

В городе Дальнереченске Приморского края введут режим повышенной готовности в результате появления тигров. Об этом пишет портал vladivostok1.ru со ссылкой на источник в Единой диспетчерской службе.

«Сегодня будет введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

В городе организована работа оперативного штаба, сотрудники охотнадзора начнут патрулирование территории. Кроме того, в Дальнереченске перенесли школьные занятия.

По последней информации, недавно в окрестностях города тигр утащил собаку.

14 января министерство природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Позже сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на мужчину.

До этого сообщалось, что в Приморском крае охотнадзор отловил тигра, нападавшего на домашних животных. Хищника доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр», расположенный в селе Алексеевка.

Ранее сообщалось, что жители поселка в Приморском крае боятся выходить на улицу из-за тигра.