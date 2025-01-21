В Казани годовалый ребенок умер во время приема у остеопата в частном медицинском центре. Об этом сообщает KazanFirst.

Отец принес своего годовалого сына на прием к остеопату вечером 20 января. С какой именно проблемой было связано обращение, не уточняется.

«Татар-информ» отмечает, что состояние ребенка резко ухудшилось во время приема. На место вызвали скорую помощь, врачи пытались реанимировать младенца, но не смогли. Причины смерти ребенка устанавливаются.

По данным «Татар-информ», возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку.

Как отмечает Telegram-канал SHOT, в отзывах об этом медицинском центре посетители пишут, что один из его сотрудников «лечит энергией рук». При этом цены на сеанс лечебного детского массажа начинаются от пяти тысяч рублей.

Молодой человек скончался в Москве после лечения 11 зубов

В основе остеопатии лежит представление о связях между работой органов и мышечно-скелетной структурой. Остеопаты обычно используют методы мягкого мануального воздействия, такие как растяжки, скручивания, мягкие надавливания.

Эффективность остеопатии остается предметом дискуссии среди медицинских специалистов. С одной стороны, клиенты остеопатов могут сообщать об облегчении болей и улучшении самочувствия. Некоторые врачи считают, что это может быть связано с эффектом плацебо или тем, что человек, позиционирующий себя как остеопат, использует лечебный массаж. В случае с более серьезными заболеваниями или болезнями внутренних органов остеопатия не имеет убедительных научных доказательств своей эффективности.

Forbes отмечает, что с 2017 года остеопатическая помощь в России лицензируется в обязательном порядке, и называть себя остеопатом могут только врачи, прошедшие профессиональную подготовку продолжительностью более 3500 часов.