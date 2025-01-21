Российский серийный убийца Криштопа вступил в ряды ВСУ

Серийный убийца из России Владимир Криштопа, приговоренный к смертной казни, вышел из колонии в 2020 году, уехал на Украину и начал вести боевые действия на стороне ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Российский серийный убийца, приговоренный к смертной казни, вышел из колонии и уехал вести боевые действия на стороне Украины. Речь о Владимире Криштопе», — передает telegram-канал.

Криштопа был освобожден в 2020 году после отбытия наказания за изнасилование и убийство двух женщин. Сразу после освобождения он переехал в Киев, где получил новые документы. В течение полутора лет после освобождения Владимир Криштопа не мог найти постоянную работу и был вынужден трудиться разнорабочим в одной из церквей. В свободное время он увлекался православной литературой и музыкой. С началом боевых действий на Украине Криштопа был мобилизован в ВС Украины и направлен на фронт.

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Серийный убийца орудовал в 1995 году в Ростове-на-Дону. Он выслеживал женщин, совершал насильственные действия, избивал их до смерти и убивал. Маньяка задержали благодаря тому, что у одной из жертв он украл плеер, ставший ключевым доказательством в деле. Сначала Криштопа был приговорен к смертной казни, но после введения моратория на расстрелы его приговор был заменен на 25 лет лишения свободы. Примерно половину своего заключения Криштопа провел в ИК-6 в Соль-Илецке, где вместе с другими осужденными создал из папье-маше фигуру дельфина, окрашенную в черный цвет. Эту скульптуру администрация колонии решила сохранить и дала ей неофициальное название «Черный дельфин». В честь чего и была названа тюрьма. Остальную часть срока Владимир Криштопа отбывал в ИК-56 «Черный беркут» в Свердловской области и ИК-9 в Алтайском крае.