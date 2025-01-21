Следствие проводит проверку в отношении Пичугина после дрейфа в Охотском море

Следствие начало проверку в рамках уголовного дела, связанного с действиями Михаила Пичугина, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море. Об этом во вторник, 21 января, сообщил адвокат Андрей Назаров.

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По статье, по которой возбуждено дело, ему может грозить наказание сроком до 7 лет. На данный момент идет расследование того, являлись ли действия Пичугина преступными или стали результатом случайных обстоятельств, передает РЕН ТВ.

4 октября рыбаки на судне «Ангел» в Охотском море у берегов Камчатки обнаружили лодку, на которой 67 дней дрейфовал Михаил Пичугин вместе с телами своих родственников — брата и 15-летнего племянника. С мореплавателями пропала связь во время переправы из Хабаровского края на Сахалин. Поиски длились более месяца, но не принесли результатов.

По словам мужчины, ему удалось выжить благодаря небольшому количеству воды: они взяли с собой около 20 литров. Также они собирали дождевую воду, а лапшу и горох замачивали и ели. К сожалению, двое его родственников погибли, а он похудел на 50 килограммов. Как мужчине удалось пережить это двухмесячное «путешествие» в открытом море и как вообще можно было выжить в подобных условиях — в материале «Вечерней Москвы».