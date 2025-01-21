Пожар произошел на горнолыжном курорте в Турции

Пожар в отеле на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу унес жизни шести человек, не менее 31 пострадали. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По словам губернатора региона Абдулализа Айдына, погибшие - граждане Турции.

«Шесть наших граждан погибли. Состояние 26 из 31 средней тяжести, двое в тяжелом состоянии. Двое погибли в результате прыжка в воду из-за паники», - пояснил он.

При этом чиновник отметил, что начато расследование инцидента, а пожарным удалось локализовать возгорание.

По предварительным данным, пожар возник около 03:00 мск в отеле, где было около 234 постояльцев, и быстро охватил все здание, отмечает телеканал CNN Türk.

Посольство РФ в Турции не получало сведений о погибших или пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте в Болу россиянах, пишет РИА Новости.

«По данным властей, в горнолыжном отеле Карталкая находилось 237 человек. Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших в посольство не поступало», - уточнили в российской дипмиссии.

Ранее автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, в результате чего один человек погиб, около 20 получили ранения.