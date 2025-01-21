Мизулиной прислали видео из Кузбасса, на котором медсестра избивает ребенка

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале рассказала о распространившемся в сети видео из Кемеровской области, на котором медсестра избивает маленького ребенка. Запись чиновнице направили многие пользователи.

Согласно публикации, речь идет о детском инфекционном отделении больницы города Белово.

Мизулина заявила, что у сбежавшего из Перми педофила нет шансов уйти от правосудия

«Направим материалы в Следственный комитет. Вполне вероятно, что ситуация не единичная», — заявила Мизулина.

Она добавила, что с ней связалась девочка-подросток, которая тоже пожаловалась на грубость медсестры с видеозаписи.

На прошлой неделе в Москве две девушки решили снять ролик для TikTok, для этого они поставили плачущего маленького ребенка на кровать. Одна из героинь видео пнула мальчика в спину, ребенок отлетел, а сама девушка стала танцевать. Школьницы сами опубликовали кадры в соцсетях, после чего материал попался на глаза правоохранителям.

Ранее детскую писательницу и ее мужа осудили за издевательства над детьми.