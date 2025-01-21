Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в российском городе

Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Смоленске. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Уточняется, что под удар попал дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе. По словам местных жителей, дрон врезался в крышу здания, в результате чего началось возгорание. Вследствие взрывов были выбиты окна на последнем этаже.

Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. Вероятной целью атаки была нефтебаза «Ручьи»

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее стало известно о взрывах над Смоленском. Сообщалось, что прозвучало до семи громких хлопков. Предположительно, целью атаки мог быть расположенный неподалеку от города нефтеперерабатывающий завод.