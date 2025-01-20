Дом знаменитого оперного певца Печковского сгорел в Ленобласти

В Ленинградской области произошел пожар в дачном доме знаменитого оперного певца и народного артиста РСФСР Николая Печковского. Об этом со ссылкой на ГКУ ЛО «Леноблпожспас» сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, инцидент произошел 19 января в поселке Карташевская. В одноэтажном рубленом доме произошел пожар, в результате которого строение сгорело. После случившегося его частично разобрали.

Отмечается, что это был дачный дом Печковского. Информации о пострадавших в пожаре не поступало.

До этого в Кисловодске один человек пострадал во время пожара в обувном цехе. Его доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него признаки отравления продуктами горения.