В российском регионе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев Telegram.

Он рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько дронов в Лискинском районе. Один из них упал на территорию нефтебазы, в результате чего начался пожар.

По слова губернатора, никто не пострадал, угрозы для населения нет.

«Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», — добавил он.

Ранее стало известно о взрывах в городе Лиски. Как сообщают очевидцы, было слышно от двух до четырех взрывов.