Российская пенсионерка доверилась мошенникам и переписала на них жилье

67-летняя жительница Красноярского края, доверившись жилищным аферистам, переписала на них квартиру. О ситуации пишет пресс-служба местной прокуратуры.

Мошенники установили контакт с потерпевшей в конце прошлого года. В разговоре они представились сотрудниками оператора сотовой связи и сообщили о необходимости сличить персональные данные. Для этого они попросили пенсионерку назвать номер своего СНИЛС, а затем и секретную комбинацию из СМС. Источник сообщений вызвал у женщины подозрения — в СМС упоминались «Госуслуги». Тем не менее махинаторам удалось ее успокоить, объяснив, что проверка проходит через портал. Однако уже в следующем звонке пенсионерке стало ясно, что сомнения были оправданы — личный кабинет на «Госуслугах» действительно взломали. Однако и в этот раз за маской доброжелателей скрывались аферисты.

Мошенники, назвавшись специалистами МФЦ, предложили красноярке свою помощь в смене пароля. С этой целью на ее телефон выслали временный код, который женщина необдуманно продиктовала. Затем ей порекомендовали перевести накопления на безопасный счет. Для проведения транзакций ей даже посоветовали купить наушники — чтобы одновременно получать инструкции от «специалистов». Махинаторы убедили пострадавшую загрузить на телефон приложение для бесконтактной оплаты — с помощью него женщина и перевела имевшиеся сбережения. Когда они закончились, пенсионерка взяла кредит, а затем переоформила право собственности на свою квартиру. Право владения перешло неизвестному ей человеку — незнакомец обещал хозяйке. что наложит право вето на договор купли-продажи и оставит квартиру за ней.

В итоге мошенникам отошла и квартира, и 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой аферистов стал житель Новосибирска. Поверив, что энергокомпания, в которой он работает, подозревается в финансировании украинских диверсантов, россиянин отдал свои сбережения и имевшуюся у него столичную квартиру.