Мужчина, спрятавший труп в машине Гоши Куценко, ранее уже был судим за убийство

Обвиняемый в убийстве 36-летней женщины, чей труп был найден в "Запорожце" Гоши Куценко, решением Дорогомиловского суда столицы арестован и отправлен в СИЗО.

© Российская Газета

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Абдуллина Альбера Игоревича меру пресечения в виде заключения под стражу", - приводит РИА Новости заявление суда.

Мужчине, который нанёс своей новой знакомой во время совместного распития алкоголя на улице 12 ножевых ранений и спрятал труп в стоявшей рядом машине актёра, где он ночевал, предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса "Убийство". Он дал признательные показания.

Как стало известно, он уже был ранее судим за убийство, а также за изнасилование и кражу.