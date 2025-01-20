Пассажир провозгласил себя дипломатом ООН и задержал вылет самолета

Пассажир авиакомпании Ryanair провозгласил себя дипломатом ООН и задержал вылет самолета. Об этом сообщает портал Aviation24.be.

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Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 17 января, на борту лайнера, вылетавшего из Лансароте в Сантьяго-де-Компостела, Испания. Мужчина объявил себя сотрудником международной организации, отказался показывать посадочный талон, когда его попросили пересесть на другое место, и проигнорировал требования экипажа.

Когда ситуация обострилась, командир воздушного судна вызвал на борт службу безопасности аэропорта, чтобы нарушителя порядка сняли с рейса. В итоге самолет вылетел с 40-минутной задержкой.

В конце августа 2024 года женщина без билета проникла в самолет, стала гулять между рядами в салоне и задержала вылет на четыре часа. Инцидент произошел на рейсе из малайзийского Куала-Лумпура в китайский Сямэнь.