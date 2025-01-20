Оставивший труп девушки в «Запорожце» Куценко мужчина попросился на СВО

Альберт Абдуллин, подозреваемый в убийстве девушки, и спрятавший ее труп в «Запорожце» актера Гоши Куценко, попросился уйти в зону спецоперации на Украине.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в соцсети.

— Рецидивист Альберт Абдуллин, зарезавший девушку и подкинувший её тело в «Запорожец» Гоши Куценко, попросился на СВО. Он прячет от журналистов лицо за листком бумаги, на котором готовая речь с просьбой отправить его в зону спецоперации, — пишет Telegram-канал Shot.

Объяснен вызов Куценко на допрос после обнаружения тела убитой в его автомобиле

Убийство произошло 19 января. Автомобилем, в котором находился труп, оказался принадлежащий актеру Гоше Куценко «Запорожец». По неподтвержденной информации, подозреваемым является 30-летний Альберт Абдуллин. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.