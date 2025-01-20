В Кузбассе младенец отравился марихуаной

Следователи СУ СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту отравления в Новокузнецке 11-месячного ребенка марихуаной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в Новокузнецке.

«19 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в медучреждение поступил 11-месячный малыш с признаками отравления наркотическими средствами. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в тексте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Материалы проверки по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков переданы в органы МВД. Также на ситуацию обратила внимание прокуратура Кузбасса, начата проверка.

Известно, что ребенок проживает в неблагополучной семье с бабушкой, дедушкой и матерью. Последняя никогда не привлекалась к уголовной ответственности, тогда как другие родственники были судимы, в том числе за наркотики. Отец ребенка пять лет назад был фигурантом дела о краже.