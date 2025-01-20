ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

Участники захвата заложников в ростовском СИЗО-1 летом 2024 года планировали после акции выехать по «зеленому коридору» на территорию Ингушетии и влиться в ряды боевиков, чтобы совершить новые теракты. Планы террористов в понедельник, 20 января, «Ленте.ру» рассказали в региональном управление ФСБ.

Согласно плану террористов, одна группа должна была захватить в оружейной комнате огнестрельное оружие и гранаты, вторая захватить заложников из числа сотрудников учреждения и освободить ряд обвиняемых в террористических преступлениях. Они планировали принудить силовиков дать им «зеленый коридор» для выезда в Ингушетию. Там пользуясь близкими связями одного из террористов собирались примкнуть к участникам незаконных вооруженных формирований и совершить ряд терактов.

Утром 16 июня шестеро заключенных, среди которых был Камнев, выбрались из камеры ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме одного ликвидировали.