Установлена личность убитой женщины из «Запорожца» Куценко

Женщина, тело которой обнаружили в «Запорожце» актера Гоши Куценко, была 36-летней уроженкой Камчатки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, ранее эта женщина работала в студиях красоты, а в последнее время обучала персонал в Ozon. Она родилась в Вилючинске Камчатского края, а прописана была в Тольятти. Как утверждает Mash, 19 января она встретила 30-летнего мужчину, который отвел ее в «Запорожец» и убил.

Куценко впервые прокомментировал убийство женщины в его «Запорожце»

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли 20 января в «Запорожце» Куценко, припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве. Подозреваемый в убийстве - 30-летний безработный мужчина - был задержан и признал вину. СМИ писали, что мужчина проник в «Запорожец» Куценко неделю назад и с тех пор проводил там время.

Куценко сообщил, что сейчас находится не в Москве - он узнал о преступнике, использовавшем его авто, находясь на съемках в экспедиции. Актер выразил соболезнования родным убитой женщины.