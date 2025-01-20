Знаменитый рок-гитарист лишился Infiniti из-за мошенников

Бывший участник группы «Обряд», композитор и преподаватель игры на гитаре Игорь Ламзин лишился автомобиля Infiniti QX80 из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным Mash, против 62-летнего основателя «Рок-академии» использовали стандартную схему - мошенники сообщили музыканту о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Затем злоумышленники начали убеждать его перевести деньги на сторонний счет и взять кредит.

Как утверждает Mash, в итоге мошенники заставили музыканта продать автомобиль и даже нашли покупателя для авто. Вырученные 1,1 миллиона рублей музыкант отдал мошенникам.

Ранее ФСБ предупредила россиян о телефонных мошенниках, которые выдают себя за сотрудников спецслужб. Мошенники используют подменные телефонные номера, идентичные номерам телефонов доверия, справочной службы и приемной ФСБ. Также они могут связываться с людьми в мессенджерах, отправляя фото «служебных удостоверений».