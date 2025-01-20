В Запорожской области произошел выброс мазута

В окрестностях курортного поселка Кирилловка Мелитопольского городского округа Запорожской области после шторма обнаружен новый выброс мелких фракций мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Туристско-информационного центра (ТИЦ) Запорожской области Александру Томашевич.

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По данным ТИЦ, на минувших выходных сотрудники организации совместно с работниками министерства спорта и туризма Запорожской области в ходе мониторинга обнаружили следы мазута на побережье вблизи поселка Кирилловка на косе Пересыпь.

«Сразу же на месте приступили к ликвидации. Удалось собрать несколько мешков мазута. Ситуация осложняется тем, что мазут выносит практически после каждого штурма или сильного ветра. И приходится снова и снова проходить одни и те же участки, которые, казалось бы, только что убрали, и снова выбирать его из песка», — рассказала Томашевич.

По ее словам, добровольцы и сотрудники минтуризма очистили около 200 метров береговой полосы. Она подчеркнула, что наблюдение за ситуацией будет продолжаться до полной ликвидации риска загрязнения.

В Туристско-информационном центре Запорожской области призвали жителей региона обращать внимание на состояние береговой линии и песка, особенно после шторма. Это связано с вероятностью повторных выбросов мусора на берег.

11 января стало известно, что сотрудники МЧС обнаружили выброс мазута на азовском побережье Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий уточнял, что специалисты ведомства проинспектировали 125 км побережья Азовского моря в Приазовском округе и возле Бердянска.