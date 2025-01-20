Куценко впервые прокомментировал убийство женщины в его «Запорожце»

Актер Гоша Куценко впервые прокомментировал ситуацию с убитой женщиной, которую нашли в его автомобиле. Как сообщает Telegram-канал Shot, сам артист сейчас находится в Ессентуках.

Он признался, что узнал эту новость на съемках. Куценко напомнил, что убийца задержан, а также выразил соболезнования родственникам погибшей.

Напомним, что об обнаружении изрезанного тела женщины в автомобиле Куценко СМИ сообщили 20 января. Согласно публикациям, убийцей оказался 30-летний Альберт А. — он уже признался в содеянном.

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Как писал Shot, неоднократно судимый преступник познакомился со своей жертвой за несколько часов до трагедии. На свидании произошел конфликт, и Альберт зарезал женщину. Погибшей оказалась гражданка без определенного места жительства. Ее тело он спрятал в «Запорожце» Куценко, который стоял под брезентом в московском дворе.