Пятеро российских школьников отравились крысиным ядом

Пять детей отравились в школе села Покровка средством для дератизации, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления СК РФ.

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По данным ведомства, школьники были доставлены в больницу 20 января.

«Предварительно установлено, что дети употребили средство дератизации в общеобразовательном учреждении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - пояснили в СК России, отметив, что уже допрошен директор школы.

В прокуратуре Приморского края уточнили, что пострадали пятеро второклассников, которые «на перемене контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе».

«Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место незамедлительно выехал прокурор Октябрьского района Виктор Скирда. Ход и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль», - отмечается в заявлении прокуратуры.

При этом в правоохранительных органах не уточнили, в каком состоянии находятся пострадавшие дети.

Ранее около 50 детей отравились в московской школе. Они жаловались на неприятный привкус воды из кулера.