Стало известно, откуда у Куценко голубой «Запорожец»

Актер Гоша Куценко, в «Запорожце» которого нашли тело убитой женщины, приобрел машину несколько лет назад, оставил во дворе дома и не закрывал двери автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, машину актер купил в июне 2019 года из-за ностальгии, три сезона ездил на ней, а затем «навсегда оставил под тентом во дворе дома».

При этом голубой «Запорожец» актера имеет внутри кондиционер и автоматическую коробку передач. Жильцы дома утверждают, что машина последние два года не закрывалась.

Сегодня стало известно, что в машине актера Гоши Куценко, припаркованной во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте, нашли тело убитой женщины. По данным правоохранительных органов, подозреваемый в совершении преступления уже задержан и дал признательные показания.

Спрятавший тело женщины в машине Гоши Куценко попал на видео

По словам мужчины, конфликт с женщиной у него возник на фоне употребления алкоголя. Он два раза ударил ее ножом, а затем спрятал тело в припаркованную машину.