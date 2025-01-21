В Анапе на 23 участках пляжей нашли повторные выбросы мазута

На отдельных участках пляжей Анапы обнаружили повторные выбросы мазута. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Кубани.

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«В ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило новые фрагменты мазута... Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь. Как только завершают уборку нефтепродуктов у воды, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей», — рассказали в оперштабе.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Краснодарском крае.

Также стало известно, что около 10% мазута от общего объёма выкачано из кормы севшего на мель в Чёрном море танкера «Волгонефть-239».