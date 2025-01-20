Подозреваемый в расправе над женщиной, найденной без признаков жизни в машине российского актера Гоши Куценко, рассказал на допросе у следователя подробности преступления. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах виден мужчина, который говорит, что в ходе распития спиртных напитков у него произошел с женщиной конфликт. Он стал наносить ей удары, а затем спрятал тело в автомобиле.

Преступление было совершено в ночь на 19 января на западе Москвы. Тело жертвы нашли в машине марки «Запорожец».

СК хочет допросить Гошу Куценко по делу о трупе, найденном в его машине

В ближайшее время 30-летнему безработному из Казани будет предъявлено обвинение. Также ему изберут меру пресечения.