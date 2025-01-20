В машине Гоши Куценко нашли тело убитой женщины

В машине актера Гоши Куценко нашли тело убитой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой собственный источник.

По информации канала, авто было припарковано во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. На теле жертвы обнаружили множество ран. Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет.

По информации Telegram-канала Baza, женщина находилась в «Запорожце». Подозреваемый в убийстве — 30-летний Альберт А. Мужчина уже признался в преступлении: по его словам, на фоне употребления алкоголя у него возник конфликт с женщиной. Он два раза ударил ее ножом, а затем спрятал тело в припаркованную машину.

© Прокуратура г. Москвы

Shot отмечает, что признавшийся в преступлении родом из Казани. У него большое количество судимостей, в том числе за убийство, изнасилование, кражу, ограбление, оскорбление представителя власти и прочее. Возбуждено уголовное дело об убийстве.