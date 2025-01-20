Суд вынес приговор воевавшему за ВСУ наемнику из Латвии

Гражданина Латвии Улманиса Юриса Альбертса заочно осудили в России за участие в конфликте на Украине в составе украинской армии, сообщили в Следственном комитете.

Улманис признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно данным следствия, в 2022 году Улманис прибыл на Украину и вступил в военизированное формирование «Карпатская сечь». Он прошел военную подготовку, получил необходимое вооружение и снаряжение.

С апреля по сентябрь 2022 года он участвовал в боевых действиях за вознаграждение, сражаясь на стороне украинских силовых структур против Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих.

Ранее СК объявил в международный розыск 589 иностранных наемников из 55 стран, участвующих в конфликте на стороне ВСУ.