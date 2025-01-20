СК завершил расследование по делу о взятках против генерал-лейтенанта Шамарина

Об окончании следственных действий по делу генерал-лейтенанта Вадима Шамарина объявило Главное военное следственное управление СК России. Теперь начальника Главного управления связи - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ ждет скамья подсудимых в военном суде.

Как рассказали в ведомстве, генерал обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) при выполнении государственного оборонного заказа. За это преступление предусмотрены штраф (в размере до 70-кратной суммы взяток), а также лишение свободы до 15 лет.

По данным СК, с 2019 по 2023 годы Минобороны при исполнении государственного оборонного заказа подписало госконтракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

В этот же период Шамарин получил от должностных лиц предприятия взятки на 36 млн рублей "за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции для нужд Минобороны России", объяснили в ведомстве.

Пока шло следствие, суд арестовал имущество Шамарина, если судить по деньгам, на всю сумму взятки. Это - автомобиль, квартира и деньги.