В России 11-месячный младенец попал в реанимацию с отравлением наркотиками

В Новокузнецке врачи диагностировали у 11-месячного младенца сильное отравление марихуаной. Об этом пишет «Сапа» в Telegram.

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По информации издания, скорую помощь вызвала мать ребенка, которая заметила, что ее сыну стало плохо. В результате мальчика поместили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

Кому принадлежали наркотики, и как они попали в организм младенца, пока неизвестно. Авторы поста выяснили, что ребенок и его мать проживают с бабушкой и дедушкой, которые неоднократно были судимы по уголовным статьям, связанным с запрещенными веществами. Отец мальчика, в свою очередь, пять лет назад стал обвиняемым по делу о краже.

Ранее похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. Там четырехлетний мальчик съел булку, которую его отец должен был передать находящемуся в СИЗО знакомому. В результате ребенок впал в кому из-за отравления наркотиками. Как выяснила экспертиза, в хлебобулочном изделии вместо повидла был метадон.