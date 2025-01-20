Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской

Арбитражный суд Москвы назначил на 3 марта рассмотрение ходатайства финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марии Ознобихиной об обеспечении ей доступа к недвижимости «королевы марафонов» и ее супруга. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что весной 2023 года Блиновская стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, также занизила полученные доходы. Она не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 900 млн рублей.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. С того момента в дело поступили заявления трех кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России — в размере около 1,2 млрд рублей, от ВТБ — на сумму около 270 млн и от Сбербанка – на сумму около 8 млн.