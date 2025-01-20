Экс-чиновники Минприроды обвиняются во взятках в особо крупном размере

Следствие предъявило обвинение бывшим чиновникам Минприроды Павлу Куксу и Альберту Резяпову в получении взяток в особо крупном размере.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Резяпову и Куксу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Первый из них арестован, второй отправлен под домашний арест", - сказал собеседник агентства.

В Тверском суде Москвы ТАСС подтвердили, что Резяпову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а Куксу - назначен домашний арест, однако от иных комментариев там отказались.

Уголовное дело в отношении чиновников было возбуждено в октябре 2024 года. Резяпов занимал должность начальника отдела регулирования лесных и земельных отношений на особо охраняемых природных территориях департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. Незадолго до своего ареста он уволился с должности. Кукс работал заместителем начальника отдела анализа лесных отношений ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды России".