Туристы-иностранцы утопили машину в Приморье и попали на видео

Автомобиль утонул во время рыбалки в Приморье. Кадры с места инцидента опубликовал РЕН ТВ.

На видео машина частично ушла под воду. Автомобилист пытался спасти авто железным тазом, однако это не помогло идущему на дно транспортному средству.

«Хорошая была машина. Жалко», — отметил автор видео.

Согласно данным Telegram-канала «Улов25», происшествие случилось возле пирса в поселке Девятый Вал, который расположен неподалеку от Тавричанки. Дальнейшая судьба автомобиля неизвестна. О пострадавших не сообщается.

Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, владельцами транспортного средства оказались китайцы. Они приехали за навагой, вдохновившись уловами местных жителей.

Напомним, что за 18 января два автомобиля рухнули в воду в Санкт-Петербурге. Первая авария произошла утром на улице Большая Подъяческая, а вторая — днем на набережной Обводного канала.