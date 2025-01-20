Посылки с оружием и боеприпасами нашли на почте в Москве

Боеприпасы и оружие нашли в посылках в сортировочном центре «Почты России» в Новой Москве. Как сообщает «МК», опасная находка сделана в Давыдково.

В публикации утверждается, что в четырех посылках обнаружили патроны, револьвер и пистолет. На место вызвали сотрудников полиции. Иные обстоятельства инцидента неизвестны.

Напомним, что в четверг Мясницкую улицу в центре Москвы временно перекрыли из-за обнаружения подозрительного предмета рядом с книжным магазином «Библио-Глобус». Движение в сторону Лубянской площади ограничили, правоохранительные органы не пропускали ни транспорт, ни пешеходов. Позднее на место прибыли кинологи и саперы. Они изучили коробку: оказалось, что внутри лежали обычные бумаги.